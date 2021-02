Ein Brief mit einem verdächtigen weißen Pulver hat am Vormittag einen größeren Polizeieinsatz am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ausgelöst. Ein bei der Untersuchung eingesetzter Sprengstoffhund schlug nach Angaben der Bundespolizei jedoch nicht an, sodass Entwarnung gegeben werden konnte. Der Betrieb am Bundesverfassungsgericht wurde durch den Einsatz nicht beeinträchtigt. Welcher Stoff in dem Brief war, sollen nun weitere Untersuchungen erbringen.