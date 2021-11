Polizei zieht getunte Autos aus dem Verkehr

Bei Kontrollen im Landkreis Karlsruhe und im Stadtgebiet hat die Polizei in der Nacht auf Samstag sechs Autos aus der sogenannten Tuningszene aus dem Verkehr gezogen. Bei den Fahrzeugen seien illegale technische Veränderungen vorgenommen worden, so die Polizei. Bei den Verkehrskontrollen an den wichtigsten Zufahrtsstraßen zum Stadtgebiet wurde außerdem 20 Gramm Marihuana gefunden, acht Fahrer waren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Die Führerscheine von drei Fahrern wurden wegen Alkohol am Steuer einkassiert. Bei einem Autofahrer wurden beim Atem-Alkoholtest fast zwei Promille gemessen. Daneben stellte die Polizei Schlagstöcke und eine Machete sicher.