Die Karlsruher Polizei warnt vor Trickbetrügern, die sich am Telefon als Microsoftmitarbeiter ausgeben. Sie melden sich zurzeit in der Region vermehrt bei Privatleuten und geben vor, ein angebliches Computerproblem lösen zu wollen. Dabei versuchen die Anrufer, an Passwörter und Gutscheincodes der Betroffenen heranzukommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Vorsicht bei vermeintlichen Service-Anrufen: Die Firma Microsoft rufe grundsätzlich keine Einzelpersonen wegen Computerproblemen an, bei Verdacht sollte Anzeige erstattet werden.