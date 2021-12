per Mail teilen

Ordnungsamt und Polizei haben in Pforzheim in den vergangenen Tagen mehrfach Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln durchgeführt. Dabei wurden rund 700 Menschen vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln kontrolliert. Rund 30 Verstöße gegen die 3-G-Regeln wurden festgestellt, außerdem gab es etliche Verstöße gegen die Maskenpflicht. Die Betroffenen müssen mit einer Anzeige rechnen.