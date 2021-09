Polizei sucht nach Tötungsdelikt diesen Zeugen

per Mail teilen

Nach dem Fund einer Leiche in Pforzheim am Enzufer sucht die Polizei jetzt einen wichtigen Zeugen. Von ihm gibt es zwar Lichtbilder, eine Identifizierung war jedoch laut Polizei bislang nicht möglich. Sie bittet deswegen um Hinweise, die den Mann auf den Fotos identifizieren können. Vor zwei Wochen war ein wohnsitzloser Mann leblos auf einer Bank in der Nähe der Enz aufgefunden worden. Die Obduktion ergab, dass der 31-Jährige durch eine Gewalttat zu Tode kam. Die Kriminalpolizei hat zur Klärung des Falls eine 40-köpfige Sonderkommission mit dem Namen "Bank" eingesetzt.