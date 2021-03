per Mail teilen

Wegen zu starkem Publikumsverkehr hat die Polizei am Wochenende die Aussichtsplattform am Karlsruher Turmberg geräumt. Rund 50 Menschen hatten sich dort in Kleingruppen versammelt. Dabei wurde Alkohol konsumiert. Auch die Sicherheitsabstände wurden zum Teil nicht eingehalten. Dazu setzte die Polizei auch Lautsprecher ein. Die Anwesenden waren einsichtig und verließen umgehend die Aussichtsplattform, die anschließend abgesperrt wurde.