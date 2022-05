Polizei nimmt Trickdiebe fest

per Mail teilen

Die Polizei hat am Dienstag in Neuenbürg (Enzkreis) drei mutmaßliche Trickdiebe festgenommen. Sie sollen versucht haben, eine ältere Dame um einen fünfstelligen Geldbetrag zu erleichtern. Einer der Betrüger soll sich am Telefon gegenüber der älteren Dame als Polizeibeamter ausgegeben und behauptet haben, dass deren Bankkonto gesperrt worden sei. Im weiteren Verlauf des Gesprächs soll die Frau dann dazu überredet worden sein, Bargeld vor ihrem Haus abzulegen, das dann angeblich von der Polizei abgeholt werden sollte. Die Frau schöpfte aber Verdacht und verständigte die echte Polizei. Die konnte die drei mutmaßlichen Trickdiebe im Alter von jeweils 19 Jahren festnehmen. Gegen sie wird nun wegen Bandenbetrugs ermittelt.