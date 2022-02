Die Polizei hat in Pforzheim einen mutmaßlichen Tankstellenräuber festgenommen. Der 28-jährige soll am Dienstagmorgen sowie in der Nacht zum Mittwoch Tankstellen überfallen haben. In beiden Fällen behauptete der Täter, eine Waffe mit sich zu führen. Beim ersten Überfall erbeutete er mehrere hundert Euro. Der Verdächtige wurde inzwischen in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.