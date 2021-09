Am Wochenende musste die Polizei den Fasanengarten in Karlsruhe räumen. Dort hatten sich ihren Angaben zufolge in der Nacht zu Samstag bis zu 200 Personen versammelt, die durch eine aggressive Grundstimmung auffielen. Auch in der Nacht zu Sonntag mussten mehrere Platzverweise erteilt werden, weil Beamte angepöbelt worden sein sollen.