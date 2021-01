per Mail teilen

Trotz hohen Besucherandrangs ist es im Nordschwarzwald am Sonntag zu keinen größeren Behinderungen gekommen. Nach Polizei-Angaben musste lediglich die Landesstraße zum Kaltenbronn (Kreis Rastatt) zwischen Reichental und Sprollenmühle vormittags stundenweise gesperrt werden. Der Besucherandrang sei einfach zu groß gewesen, so ein Sprecher. Alle Parkplätze waren dort bereits morgens besetzt. Auch am Mummelsee gab es keine freien Parkplätze mehr. Um zu verhindern, dass die Wege für Rettungs- und Streufahrzeuge blockiert werden, war die Polizei verstärkt vor Ort. Corona-Verstöße gab es keine. Nur einen Autofahrer mussten die Beamten auf der B500 aus dem Verkehr ziehen - er war auf schneebedeckter Straße mit Sommerreifen unterwegs.