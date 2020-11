Die Polizei hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Pforzheim eine illegale Party in einem leerstehenden Gebäude beendet. Nach Angaben der Polizei erhalten die 17 Teilnehmer der Party ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen geltende Corona-Vorschriften sowie eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Eine Person hatte Drogen bei sich und wird deswegen ebenfalls angezeigt.