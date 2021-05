In Malsch (Kreis Karlsruhe) hat die Polizei am Samstagabend eine illegale Pokerrunde aufgelöst. Rund 20 Personen hatten sich laut Polizei in einer Gaststätte im Industriegebiet getroffen. An mehreren Spieltischen soll um hohe Geldbeträge gespielt worden sein. Der Wirt bediente zudem die Gäste. Ein Zeugenhinweis hatte die Polizei auf die Pokerrunde aufmerksam gemacht. Auf alle Beteiligten kommt nun eine Anzeige zu.