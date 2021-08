In Karlsruhe hat die Polizei gegen 60 Fahrer einer Motorradgruppierung Bußgeldverfahren eingeleitet. Grund dafür ist eine riskante Motorradfahrt mit rund 200 Teilnehmern am 8. August. Die Motorradfahrer waren vom Karlsruher Stadtteil Beiertheim in die Innenstadt unterwegs. Nach Polizeiangaben sind sie zeitweise in großer Zahl nebeneinander gefahren und hätten so die Fahrbahn blockiert. Außerdem seien andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden.

Die Bußgeldverfahren richten sich nun gegen alle Biker, die die Polizei schon ermitteln konnte. Es handele sich vor allem um jugendliche und junge Erwachsene. Sie waren einem Aufruf über die sozialen Medien gefolgt. Auch für die kommenden Wochenenden kursieren in den sozialen Netzwerken wieder Aufrufe zu einer ähnlichen Motorradfahrt im Raum Karlsruhe.