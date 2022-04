Polizei stoppt völlig unsicheres Abschleppgespann

Die Polizei hat am Sonntagabend auf der A5 ein ungewöhnliches Abschleppgespann aus dem Verkehr gezogen. Dabei zog ein Wohnmobil mit Tempo Hundert und ohne Warnblinkanlage einen Kleinlaster hinter sich her. Anstelle eines Abschleppseils benutzte der Wohnmobilfahrer einen Spanngurt, um den Kleintransporter zu ziehen. Dabei war der Spanngurt nicht einmal direkt am Zugfahrzeug befestigt, sondern hing an einem Anhänger hinter der Zugmaschine. Bei Karlsruhe-Mitte wurde das Gespann von der Autobahn gelotst und stillgelegt. Es hatte eine Gesamtlänge von über 21 Metern. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige wegen zahlreicher Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.