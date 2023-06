Nach dem Angriff auf einen Bademeister am Sonntag in Malsch (Landkreis Karlsruhe) ermittelt nun die Polizei Karlsruhe. Bei dem Angriff wurde der Geschädigte zusammengeschlagen.

Mittlerweile liegen Fotos der mutmaßlichen Täter vor, so das Polizei Präsidium Karlsruhe. Die Bilder habe ein Zeuge der Tat gemacht. Außerdem seien auch viele weitere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Wer die Täter sind, sei aber weiter unklar. Die Polizei ermittelt weiterhin.

Polizei Karlsruhe sucht mit Fotos nach Tätern von Malsch

Am Sonntag habe eine sechsköpfige Gruppe einen Bademeister des Schwimmbads in Malsch angegriffen und verletzt. Er habe die Gäste darauf hingewiesen, dass das Bad seit einer halben Stunde geschlossen hatte. Dabei erlitt der Geschädigte Verletzungen am Kopf und an den Armen, außerdem verlor der Bademeister mindestens einen Zahn.

Der Eingang des Schwimmbads in Malsch (Kreis Karlsruhe) SWR

Wegen des Vorfalls werde in der Kommune über einen Sicherheitsdienst im Schwimmbad diskutiert, so ein Vertreter der Gemeinde gegenüber dem SWR. Dieser solle zwei Stunden vor Schließung des Bades die Bademeister unterstützen.