Die Polizei in Karlsruhe geht gut vorbereitet in die Feiertage unter Corona-Bestimmungen. An Haustüren klopfen oder durchs Fenster schauen werde man nicht, sagte Polizeisprecher Raphael Fiedler.

Ohne Anlass wird es keine Kontrollen in privaten Räumen geben, sagte Polizeisprecher Raphael Fiedler in SWR4 Baden-Württemberg. Wenn es aber Hinweise auf Verstöße gegen die Corona-Regeln an Weihnachten oder Silvester gebe, werde man dem auch nachgehen. Insgesamt vertraue die Karlsruher Polizei den Menschen und setze auf deren Vernunft. Man werde mit Fingerspitzengefühl vorgehen, Uneinsichtigkeit aber nicht durchgehen lassen. Keine Zusatz-Kontrollen geplant Über die Feiertage sei kein zusätzliches Personal für Kontrollen vorgesehen. Man sei aber trotzdem in der Lage zu reagieren, sollte das erforderlich sein, so Fiedler. Bisher gebe es keine Hinweise auf Corona-Parties oder ähnliches.