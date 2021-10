Am Samstagmittag ist ein älterer Mann am Augustaplatz in Baden-Baden während eines Gesprächs mit einem Busfahrer zusammengebrochen und gestorben. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann, der mit seinem schwarzen Audi unterwegs war, zuvor an den Busfahrer gewendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, um zu klären, ob dem Vorfall eine Auseinandersetzung oder Streitigkeit im Bereich Augustaplatz und der dortigen Tiefgarage vorausgegangen ist.