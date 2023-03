Chemikalien in Baden-Badener Wohnhaus sorgen für Großeinsatz

per Mail teilen

Chemikalien im Keller eines Wohnhauses haben in Baden-Baden Varnhalt für einen Großeinsatz gesorgt. Die Stoffe stammen von einem verstorbenen Bewohner des Hauses.

Die Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag verschiedene Behälter mit Chemikalien in einem Wohnhaus im Baden-Badener Stadteil Varnhalt untersucht. Bewohner des Hauses hatten am Mittag nach dem Fund Alarm ausgelöst. Wie sich herausstellte, sind die Stoffe ungefährlich.

Chemikalien in Varnhalt wurden jahrelang gesammelt

Die Straße im Ortskern von Varnhalt war abgesperrt. Spezialisten der Feuerwehr waren vor Ort und untersuchten die gefundenen Behälter. Die Chemikalien seien nicht verboten, teilte die Polizei nach der Untersuchung mit. Sie seien auch nicht gefährlich. Die Stoffe wurden offensichtlich über Jahre von dem verstorbenen Bewohner gesammelt.

Angehörige hatten nach dem Fund der Behälter am Donnerstagmorgen die Polizei alarmiert. Die Chemikalien wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht und entsorgt.