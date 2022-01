Großer Ansturm: Sperrungen und Strafzettel drohen an der Schwarzwaldhochstraße

Bei schönem Wetter in den Höhenlagen gab es am Samstag einen großen Andrang im Nordschwarzwald. Viele Parkplätze an der B500 waren bereits am Samstagvormittag besetzt.

Viele Ausflügler seien besonders früh in den Nordschwarzwald gekommen, so ein Polizeisprecher am Samstag. Dabei hätten sich die meisten an die Regeln gehalten, Beamte mussten kaum einschreiten.

Nur wenige Sperrungen für den Ausflugsverkehr

Auch die Zahl der Sperrungen hielt sich am Samstag in Grenzen. Weil zu viele Fahrzeuge abgestellt waren, musste die Landstraße zwischen Unterstmatt und Neusatzeck ab dem Mittag gesperrt werden. Auch die B28 zwischen Freudenstadt und der Schwarzwaldhochstraße sowie die Straße zwischen Obertal und Ruhestein waren für den Ausflugsverkehr gesperrt. Die Autofahrer hätten sich in der Regel auch an die Beschilderungen gehalten, so die Polizei. Auch am Sonntag wird reger Ausflugsverkehr erwartet.

"Die Ausflügler haben sich meisten sehr diszipliniert verhalten."

Am vergangenen Wochenende kam es auf der B500, der Schwarzwaldhochstraße, trotz starker Polizeipräsenz zu teilweise chaotischen Zuständen. Die Autos stauten sich, Rettungswege und Wege für Räumfahrzeuge waren zugeparkt - kurz: Es war zeitweise kein Durchkommen mehr.

Bei überfüllten Parkplätzen werden Zufahrten gesperrt

Solche Zustände will man künftig vermeiden. Es hat daher eine Sonderkonferenz von Verkehrsbehörden verschiedener Kommunen gegeben. Ein Ergebnis dieser Gespräche:

"Wenn die Parkplätze entlang der Schwarzwaldhochstraße belegt sind, werden die Zufahrten in die Höhengebiete für Pkws gesperrt."

Besonders groß ist auch an diesem Wochenende der Andrang am Mummelsee, am Seibelseckle und rund um Unterstmatt. Nachdem man am vergangenen Wochenende vergeblich auf die Vernunft der Autofahrer vertraut hatte, setzen die Behörden nun auf Durchgreifen. Polizei und auch die kommunalen Verkehrsbehörden sind mit deutlich mehr Kräften im Einsatz sein. Der klare Appell an alle: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge zu fahren wird an diesem Wochenende die klügste Entscheidung sein.

Saftige Bußgelder für Falschparker

Auch Strafzettel werden verteilt. Werden Rettungswege blockiert, ist mit einem saftigen Bußgeld zu rechnen, so die Polizei. Auch Abschleppwagen kommen zum Einsatz. Allein am vergangen Wochenende wurden etwa 200 Strafzettel verteilt.

Der Hintergrund ist ernst: Im vergangenen Jahr gab es einen schweren Unfall im Höhengebiet. Der Rettungshubschrauber konnte wegen hunderter Wildparker nicht landen, und so mussten die Rettungskräfte eine verletzte Person über 800 Meter weit tragen. So etwas will man auf jeden Fall verhindern.

Straßensperren müssen beachtet werden

Gesperrte Zufahrtsstraßen werde nicht grundsätzlich von Beamten überwacht. Wenn Autofahrer die Sperren ignorieren, was laut Polizei leider auch oft vorkomme, dann werden sie an der Schwarzwaldhochstraße von Beamten empfangen, die sie wieder zurück ins Tal schicken.