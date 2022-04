Mann durch Schuss aus Polizeiwaffe verletzt

In der Nacht zu Samstag ist es in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) im Zusammenhang mit einem Familienstreit zum Einsatz einer Schusswaffe durch die Polizei gekommen, wobei ein 48-jähriger Mann verletzt wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg stoppte die Polizei den Mann gegen Mitternacht durch einen gezielten Schuss in den Oberarm, weil er sich mit einem Messer in der Hand auf die Polizisten zubewegt haben soll. Anschließend leisteten die Beamten Erste Hilfe, bevor der Tatverdächtige in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Ärzte nicht.

Wenige Stunden zuvor waren die Beamten schon einmal zur Wohnung des Tatverdächtigen gerufen worden, weil der Mann mit seinem Sohn in Streit geraten war. Laut Polizei konnte die Situation zunächst beruhigt werden. Die Polizisten verließen die Wohnung und wurden später erneut angefordert.