Polizisten haben in Baden-Baden in der Flüchtlingsunterkunft am Waldseeplatz am Mittwochmorgen Streitigkeiten unter Bewohnern unterbunden. Eine Waffe, wie Bewohner gemeldet hatten, wurde nicht gefunden. Zwei Männer hatten in der Unterkunft einen 30-Jährigen angegriffen, der sich daraufhin in seinem Zimmer verbarrikadiert hatte. Verletzte gab es nicht.