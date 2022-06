per Mail teilen

Auf einem Rastplatz an der A5 bei Bühl haben bislang unbekannte Täter am Dienstag die Planen mehrerer Lkw aufgeschlitzt und Teile der Ladung gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Fahrer den Schaden festgestellt und die Polizei gerufen. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Unbekannten insgesamt acht Lkw-Planen aufgeschnitten hatten und in drei Fällen Elektroartikel entwendeten. Die Schadenssumme ist bislang noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.