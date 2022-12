Karlsruhe: 160 Einbrüche in teure Autos in Tiefgaragen

Der Karlsruher Polizei ermittelt in einer Serie von Einbrüchen und Diebstählen, bei der in den letzten Wochen elektronische Bauteile aus PKW ausgebaut und gestohlen wurden.

Laut Polizei wurden von den Unbekannten zum Großteil Sensoren, zum Beispiel Totwinkelassistenten oder Abstandsmesser ausgebaut. Die Täter gingen dabei fachkundig vor, und richteten vergleichsweise wenig Sachschaden an den Autos, vorwiegend aus der Oberklasse, an.

Tatorte rund um Hauptbahnhof

Die Tatorte befinden sich nach Polizeiangaben alle rund um den Hauptbahnhof Karlsruhe. Betroffen sind in der Regel teure Fahrzeuge, neueren Baujahrs, die zum überwiegenden Teil in Tiefgaragen abgestellt waren. Seit Anfang November wurden über 160 Fälle gezählt, der Gesamtschaden beläuft sich mittlerweile auf einen sechsstelligen Eurobetrag.

Vermutlich professionelle Bande

Die Polizei vermutet hinter dem fachkundigen und zielgerichteten Ausbau der elektronischen Bauteile eine professionelle Bandenstruktur. Zur Klärung der Autoeinbruchsserie hat die Polizei Karlsruhe eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Immer wieder Einbruchserien dieser Art

Einbruchsserien an Autos, mit ähnlich gezielt vorgehenden Tätern, gab es nach Auskunft der Karlsruher Polizei in der Vergangenheit schon mehrfach in der Region. Erst 2019 konnten Mitglieder eine Autoknackerbande verurteilt werden, die im Raum Pforzheim rund 160 mal in Luxuskarossen eingebrochen waren und es auf Navigationsgeräte und Lenkräder abgesehen hatten.