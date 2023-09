Bei einem größeren Polizeieinsatz in der Karlsruher Innenstadt wurde ein mit einer Machete bewaffneter Mann festgenommen. Zuvor randalierte er in einem Lokal und griff drei Menschen an.

Laut Polizei habe der 41-jährige Mann gegen 11 Uhr am Dienstagvormittag das Lokal in der Nähe des Europaplatzes betreten. Dabei sei er mit einer Machete bewaffnet gewesen und habe zwei Hunde mit sich geführt. Mann mit Machete randaliert in Lokal in Karlsruhe Der mutmaßlich psychisch auffällige Mann soll zuerst im Lokal randaliert und dann drei anwesende Personen angegriffen haben. Ob dabei auch die Machete zum Einsatz kam ist laut Polizei noch unklar. Der Mann soll sie jedoch gezogen und zumindest damit gedroht haben. Danach sei es zu einem Handgemenge gekommen, bei dem einer der Anwesenden leicht an der Hand verletzt wurde. Diesem Mann gelang anschließend die Flucht, heißt es von der Polizei. Als der bewaffnete Mann das Lokal verlassen wollte, konnte die Einsatzkräfte ihn widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar. Neben der Polizei war auch mindestens ein Rettungswagen vor Ort im Einsatz.