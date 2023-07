Karlsruhe: Verdächtiger Gegenstand mit Zündschnur in Briefkasten gefunden

In der Nähe des Kronenplatzes in Karlsruhe wurde ein verdächtiger rohrförmiger Gegenstand mit Zündschnur gefunden. Die Polizei hat mittlerweile Entwarnung gegeben.

Die Polizei wurde am Montagvormittag zu einem Einsatz in der Karlsruher Innenstadt in der Nähe des Kronenplatzes gerufen. Die Beamten fanden einen rohrförmigen Gegenstand mit Zündschnur in einem Briefkasten.

In der Innenstadt von Karlsruhe im Bereich des Kronenplatzes wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Die Polizei nahm den rohrförmigen Gegenstand mit Zündschnur mit. Thomas Riedel

Polizei sperrt Straße in der Innenstadt von Karlsruhe

Spezialisten des Landeskriminalamts in Stuttgart waren im Einsatz. Vor dem Gebäude einer städtischen Einrichtung untersuchten sie das verdächtige Objekt und gaben schließlich Entwarnung. Für etwa zwei Stunden war der Bereich um den Fundort in der Karlsruher Innenstadt am Vormittag gesperrt.

Keine Hinweise auf Bedrohung

Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Bedrohungslage gegen einzelne Personen oder Einrichtungen. Um welchen Gegenstand es sich genau handelt, lassen Spezialisten des Landeskriminalamts nun im Labor untersuchen.