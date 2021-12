Polizei bereitet sich auf Besucherandrang im Nordschwarzwald vor

Der Nordschwarzwald bereitet sich auf den Andrang von Ausflüglern an den kommenden Wochenenden vor. Entlang der Schwarzwaldhochstraße wird die Polizei verstärkt kontrollieren.

Verschneite Wälder, dazu präparierte Loipen und Pisten haben viele Menschen am vergangenen Wochenende in den Nordschwarzwald gelockt. Die Kehrseite: Rettungszufahrten waren zugeparkt, der Winterdienst kam kaum noch durch. Auf der B500, der Schwarzwaldhochstraße, kam es deshalb zu längeren Staus. Damit sich das nicht wiederholt, ist die Polizei in Zukunft verstärkt im Einsatz. Wer falsch parkt, muss mit einem Bußgeld rechnen oder sogar, dass das Auto abgeschleppt wird.

Straßensperrungen möglich

Zudem haben die Gemeinden entlang der B500 die Möglichkeit, Straßensperrungen zu veranlassen oder überlastete Parkplätze zu schließen. Das Landratsamt Freudenstadt begründete die Maßnahmen am Donnerstag mit den vielen Wintersportlern und Ausflüglern, die es auf die Skihänge oder in den verschneiten Wald zieht. Die Behörde wies darauf hin, dass man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Höhenlagen des Schwarzwaldes kommt. Nachdem am vergangenen Wochenende an der Schwarzwaldhochstraße ein Durchkommen zeitweise nur einspurig möglich war, haben die Behörden außerdem eine Halteverbotszone zwischen Mummelsee und der Abzweigung nach Sasbachwalden eingerichtet.