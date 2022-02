Polizei-Check in Dobel: So sicher sind Wohnungen vor Einbrechern geschützt

Das Polizeipräsidium Pforzheim prüft aktuell, wie einbruchsicher die Häuser in der Region sind. Die Bewohner werden beraten und es gibt Tipps, wie das Heim sicherer gemacht werden kann.

Die dunklere Jahreszeit hat begonnen und damit auch die Hochsaison für Einbrecher. Um den Langfingern das Leben so schwer wie möglich zu machen, können sich Wohnungs- und Hausbesitzer bei der Polizei Tipps holen. Oder noch besser: die Polizei kommt zu ihnen und prüft, wie sicher ihr Zuhause ist.

Polizei checkt Wohnhaus auf Einbruchsschutz

Hausbesitzerin Sigrid Maulbetsch aus Dobel (Landkreis Calw) will es genau wissen. Wie sicher ist ihr Haus vor Einbrechern? Wie und wo muss sie gegebenenfalls nachbessern, wenn Präventionsberater Joachim Reiling von der Polizei Pforzheim Schwachstellen findet. Der hat nach einer ersten Prüfung allerdings eine beruhigende Nachricht.

"Die Anzahl der Wohnungseinbrüche ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.Im vergangenen Jahr waren es Corona-bedingt im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim etwas mehr als 200."

Bei der Suche nach Schwachstellen im Haus von Familie Maulbetsch in Dobel werden die Beamten aber schnell fündig.

Einbruchsschutz-Check in einem Haus in Dobel SWR

Alte Fenster sind oft die Eintrittskarte für Einbrecher

Die Fenster in dem älteren Haus haben keine abschließbaren Fenstergriffe und auch die in die Jahre gekommenden Beschläge seien schnell zu knacken, so Joachim Reiling. Der Experte rät dazu alte Fenster nachzurüsten und entweder die Beschläge oder gar das ganze Fenster gegen ein modernes, sichereres Modell auszutauschen. Die Hausbesitzerin kommentiert den Sicherheitscheck gelassen:

"Ich war gar nicht so sehr überrascht über das Ergebnis des Sicherheitschecks. Das Haus ist schon etwas älter und jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit es wieder sicherer wird."

Psychologische Folgen von Einbrüchen sind erheblich

Einen Einbruch in die eigene Wohnung stecke man nicht mal so eben weg, so die Experten der Polizei. Etwa zehn Prozent der Opfer ziehen aus, weil sie einen Einbruch emotional nur schwer oder gar nicht verkraften. Schließlich ist jemand unerlaubt in ihre Privatsphäre eingedrungen. Das habe oft gravierendere Folgen als der materiell entstandene Schaden.

In Dobel will Sigrid Maulbetsch die Tipps der Polizei jetzt umsetzen. Damit mit einem verbesserten Einbruchsschutz potentiellen Langfingern das Leben so schwer wie möglich gemacht wird.