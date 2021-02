per Mail teilen

Die Polizei bereitet sich auf einen möglichen Besucheransturm im Nordschwarzwald am Wochenende vor. Mit Zuständen wie zum Jahreswechsel rechnen die Beamten allerdings nicht.

Viel Neuschnee, sonniges Wetter und Wochenende - es sind tolle Bedingungen im Schwarzwald. Das weiß man auch bei der Polizei in Offenburg und Pforzheim. Von einem übermäßigen Ansturm auf touristische Hotspots im Hochgebiet geht man allerdings nicht aus. Schnee und gutes Wetter gäbe es auch in niedrigeren Lagen, so ein Sprecher der Offenburger Polizei.

Sperrungen jederzeit möglich

Dennoch sind die Behörden vorbereitet: Sind die Parkplätze entlang der Schwarzwaldhochstraße belegt, werden Zufahrten gesperrt und nur noch für Anlieger freigegeben. Es sollen keine Situationen entstehen, in denen beispielsweise Rettungsfahrzeuge und Winterdienst blockiert werden.