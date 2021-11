Polizei berät am Tag des Einbruchschutzes

Am Sonntag ist in Deutschland der Tag des Einbruchschutzes. Auch die Polizeipräsidien in der Region beteiligen sich daran mit umfangreichen Informationsveranstaltungen. Etwa die Hälfte aller Einbrüche scheitert laut polizeilicher Kriminalstatistik an guter Sicherungstechnik. Das Polizeipräsidium Karlsruhe berät die Bürgerinnen und Bürger bis Anfang November auf der Verbrauchermesse Offerta an einem eigens dafür eingerichteten Informationsstand. Das Polizeipräsidium Pforzheim lädt am Sonntagnachmittag zu einer Info-Veranstaltung in die Musikschule Calw ein. Die Präsidien Offenburg und Rastatt beraten Interessierte darüber hinaus jederzeit in ihren kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Alle Beratungsangebote der Polizei sind kostenlos.