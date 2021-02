per Mail teilen

Der Politische Aschermittwoch findet in der Region corona-bedingt in diesem Jahr überwiegend digital statt. In Karlsruhe traf sich die Spitze der baden-württembergischen FDP zu einer Veranstaltung ohne Publikum.

Die Traditionsveranstaltung der Landes-Liberalen fand in einem Karlsruher Brauhaus statt. Die Parteibasis konnte beim Politischen Aschermittwoch per Livestream dabei sein. Unter anderem bei der Rede von Bettina Stark-Watzinger, der Parlamentarischen Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion.