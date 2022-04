Baugrunduntersuchungen für den Polder Bellenkopf/Rappenwörth

per Mail teilen

Wegen Baugrunduntersuchungen im Gebiet des zukünftigen Polders Bellenkopf/Rappenwörth wird ein Abschnitt des PAMINA-Radwegs gesperrt. Der eigentliche Baubeginn für den Polder steht noch nicht fest.

Die Stadt Rheinstetten und eine Bürgerinitiative haben gegen die Polder-Pläne des Karlsruher Regierungspräsidiums vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof in Mannheim Klage eingereicht. Rheinstetten will für den Bau eines Hochwasserschutzdammes nicht zehn Hektar Wald opfern, vor allem sind die Kläger gegen sogenannte ökologische Flutungen auf dem 510 Hektar großen Areal.

Die Klage wird voraussichtlich im Herbst in Mannheim verhandelt. Dennoch hat Rheinstetten den vorbereitenden Baugrunduntersuchungen zugestimmt, für die ein Teil des PAMINA-Radwegs gesperrt und umgeleitet werden muss. Vertreter des Karlsruher Regierungspräsidiums rechnen frühestens 2024 mit dem Beginn des Polderbaus, der dann acht bis zehn Jahre dauern und über 200 Millionen Euro teuer wird.

Kläger wollen keine Ökologischen Flutungen

Die Stadt Rheinstetten fürchtet, dass die geplanten ökologischen Flutungen gravierende Folgen für besonders streng geschützte und bedrohte Tierarten haben könnte. Für Amphibien, Libellen oder auch Wasservögel müssten umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Polders auf Grundstücken der Stadt Rheinstetten bereit gestellt werden.

Der Polder Bellenkopg-Rappenwörth soll im Hochwasserfall 14 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen imago images Imago

Dabei sei der tatsächliche Nutzen der ökologischen Flutungen für die vorhandenen Arten und Biotope nicht ausreichend in der Planfeststellung dargestellt, meinen die Gegner. Stattdessen würden auch die Wasserqualität im Fermasee verschlechtert und wertvolle Tier- und Pflanzenbestände vernichtet.

Spundwände statt Dämme

Der frühere Rheinstettener Baubürgermeister Dr. Bertold Treiber hat statt Dämmen den Bau von Spundwänden vorgeschlagen. Das würde den Bau um zwei Jahre verkürzen und den Materialtransport durch Lastwagen um 90 Prozent reduzieren. Vor allem würde dadurch die Rodung von zehn Hektar Wald vermieden.

Geplanter Dammverlauf (weisse Linien) und Bauwerke (rote Punkte) des Polders Bellenkopf/Rappenwörth Pressestelle Regierungspräsidium Karlsruhe

Armin Stelzer, der Referatsleiter des Landesbetriebs Gewässer beim Regierungspräsidium Karlsruhe sieht dies anders. Bis zum Bau des Hochwasserdamms XXV in den 1930er Jahren wurde das Gebiet regelmäßig überflutet. Teile des Auenwaldes sind noch erhalten, der neue Polder würde wieder zu regelmäßigen Überschwemmungen des Waldes führen.

Regierungspräsidium arbeitet intensiv an den Vorbereitungen

Alle Einwände der Stadt Rheinstetten und der Bürgerinitiative seien geprüft und wenn möglich auch aufgegriffen worden, so Armin Stelzer. Das Karlsruher Landratsamt habe den Planfeststellungsbeschluss bewertet und am Ende genehmigt. Man arbeite derzeit intensiv weiter an den Vorbereitungen zum Bau des Polders und warte die Verhandlung vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof ab.

Der geplante Polder Bellenkopf/Rappenwörth ist Teil des Integrierten Rheinprogramms. Das sieht vor, dass am Rhein wieder ein 200-jährlicher Hochwasserschutz entsteht, wie er vor der Rheinbegradigung durch Tulla und dem Bau der Staustufen bestand.