So ein Leben im Gefängnis ist schwer vorstellbar. Den ganzen Tag für sich selbst, abgeschnitten von der Außenwelt und ohne Selbstbestimmung durchgetaktet. Was normalerweise nicht zu einem Gefängnisaufenthalt gehört, ist Kultur. Doch genau das haben einige Gefangene in der JVA Bruchsal erleben dürfen: bei einem Poetry Slam. Markus Volk: