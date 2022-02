Planung für Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe wird noch Jahre dauern

Die Bahn hat erste Planungsanalysen für ihr Bahnprojekt Mannheim- Karlsruhe vorgestellt. Knackpunkt für den zweispurigen Ausbau der Strecke ist die Linienführung in der dicht besiedelten Rheinebene. Bisher sind für das Bahngroßprojekt lediglich sogenannte Linienkorridore definiert, also etwa ein Kilometer breite Streifen, in denen die Gleise einmal verlaufen könnten. Eine Bewertung dieser Korridore oder eine Entscheidung für eine Strecken-Variante steht noch aus. Bislang ist laut Bahn noch nicht entschieden, ob die neue Strecke rechts- oder linksrheinisch verlaufen könnte. Bis Ende kommenden Jahres soll eine Variante gefunden sein. Baubeginn könnte frühestens in zehn Jahren sein.