Besucherinnen und Besucher bekommen in Karlsruhe einen ganz besonderen Blick ins Weltall. Am Alten Schlachthof wurde mit PLANET KA ein neues Planetarium eröffnet.

Pünktlich zum 100. Geburtstag des weltweit ersten Planetariums in München wurde mit PLANET KA eines in Karlsruhe eröffnet. Nicht die Stadt ist der Betreiber, sondern mit Björn Wirtjes eine Privatperson. Sein Planetarium in Karlsruhe ist komplett privat und teilweise durch Spenden finanziert. Der Betreiber hat dazu eine gemeinnützige GmbH gegründet und möchte ohne staatliche Zuschüsse auskommen.

Die ersten Bilder vom Tag der Eröffnung - so sieht es im Planetarium aus:

Wirtjes brauchte für Planetarium hohe Decken

Eigentlich kommt Wirtjes aus München. Für sein Projekt suchte der ehemalige Leiter der Münchner Volkssternwarte ein Gebäude mit hohen Decken. Denn die Kuppel seines Planetariums ist nicht wie bei anderen Planetarien gut sichtbar direkt auf dem Gebäude verbaut, sondern sie ist eine eigene Konstruktion, die im Innern des Gebäudes errichtet wird. In München sei er nicht fündig geworden, weswegen er sich auch in anderen Städten umgesehen habe.

Karlsruhe, da bin ich sofort haften geblieben, weil diese Stadt mit Abstand die spannendste ist, die noch kein Planetarium hatte. Die unbedingt ein Planetarium haben musste.

Der Geschäftsführer von dem Planetarium in Karlsruhe PLANET KA, Björn Wirtjes. SWR

Karlsruhe als Wissenschafts-, Kultur- und Bildungsstadt sowie "City of Media Arts" mit dem Zentrum für Kunst und Medien und dem Karlsruher Institut für Technologie habe ihn überzeugt. Das neue Planetarium hat jetzt sein zu Hause in einem ehemaligen Gebäude der Karlsruher Stadtwerke auf dem Gelände des alten Schlachthofes gefunden.

Planetarium in Karlsruhe als "Keimzelle"

Über die Eröffnung des Planetariums freuen sich viele Sternenfreunde. Unter ihnen ist Thomas Reddmann, der Leiter der Astronomischen Vereinigung Karlsruhe, die auch die Sternenwarte betreibt. Für ihn erweitert das Planetarium das wissenschaftliche Kulturangebot der Stadt. "Auf der Sternwarte haben wir Teleskope, da zeigen wir dann in Wirklichkeit die Planeten oder Sonne und Mond", sagt er. "Aber die Vermittlungsmöglichkeiten im Planetarium sind viel größer."

Für ihn ist das neue Planetarium eine Keimzelle, durch die sich andere Orte der Wissenschaftsvermittlung entwickeln könnten. "Ich gucke hier nur herüber, da sehe ich noch ein paar Gebäude, die sind auch noch leer, da könnte man vielleicht ja auch was mit machen."

Thomas Reddmann, der Leiter der Astronomischen Vereinigung Karlsruhe, die die Sternenwarte betreibt. SWR

Lange kein fest installiertes Planetarium in Karlsruhe

Bisher hat es noch kein fest installiertes Planetarium in Karlsruhe gegeben. In der Kuppel des Naturkundemuseums war ursprünglich mal eins geplant, erzählt Matthias Meier in einem Vortrag bei der Eröffnung des Planetariums. Im Krieg sei das Gebäude aber beschädigt worden. Die Statik sei deswegen für den Plan nicht mehr ausreichend gewesen.

Zehn Jahre lang hat Meier zusammen mit anderen Planetaristen in Karlsruhe-Durlach in der Orgelfabrik ein mobiles Planetarium betrieben. Durch den Tod seines Kollegen Gernot Meiser konnte es aber nach 2022 nicht mehr fortgeführt werden.

Meier war erst skeptisch, als er hörte, dass ein neues Planetarium in der Stadt öffnen soll. "Als ich gehört habe, dass da jemand von auswärts kommt und ein Planetarium machen wollte, war ich ein bisschen pikiert, weil ich dachte: Planetarium in Karlsruhe, das sind wir!" Nachdem er den Planetaristen Wirtjes kennengelernt hat, ist das wieder verflogen. "Ich freue mich sehr, dass er jetzt hier ist und ich werde ihn auch wirklich nach allen Kräften unterstützen."

Matthias Meier hat lange das Planetarium in der Orgelfabrik in Karlsruhe-Durlach betrieben. SWR

Besuch im Planetarium nur mit Termin möglich

Das Planetarium ist ab sofort für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Ein Besuch ist aber nur mit einem Termin möglich. Der kann auf der Website des Planetariums gebucht werden. Neben verschiedenen Angeboten für Kinder gibt es Vorträge, Lesungen, aber auch Musik- und andere Kulturveranstaltungen im Programm .