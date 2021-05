In den Kliniken des Klinikums Mittelbaden finden schrittweise wieder planbare Operationen statt. Der Rückgang der Infektionswelle erlaube es, stationäre Operationen an den Kliniken Baden-Baden Balg, Bühl und Rastatt wieder in zunehmend normalem Umfang anzubieten, so Thomas Iber, Medizinischer Geschäftsführer der Klinikum Mittelbaden GmbH. Notfalleingriffe wurden zu keinem Zeitpunkt verschoben.