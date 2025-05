Neues Amazon-Logistikzentrum in Bietigheim: Gemeinderat stimmt Plänen zu

per Mail teilen

Der Internethändler Amazon plant, ein neues Logistikzentrum in Bietigheim im Landkreis Rastatt zu bauen. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben am Dienstagabend zugestimmt.

In Bietigheim hat der Gemeinderat über den Bebauungsplan für ein neues Logistikzentrum von Amazon entschieden. Das Projekt eröffne die Chance, neue Arbeits- und Ausbildungsplätze zu realisieren und die Gemeinde als Wirtschafts- und Gewerbestandort zu stärken, so Constantin Braun (parteilos), Bürgermeister von Bietigheim am Dienstagabend.

Neues Amazon-Logistikzentrum könnte 2.000 Jobs bringen

Nach Angaben des Internethändlers Amazon könnten in dem neuen Logistikzentrum langfristig rund 2.000 Arbeitsplätze in Logistik, Technik und Management entstehen. Es würde sich um einen Standort handeln für kleine und mittlere Waren. Rund 20 Millionen Artikel könnten dort eingelagert werden. Weiter heißt es, das Projekt sei noch in einer sehr frühen Phase, Bauanträge seien noch nicht gestellt.

Geplanter Standort bei Bietigheim sehr groß

Das Lager soll auf einem Grundstück mit einer Fläche von 180.000 Quadratmetern entstehen. Es liegt im Gewerbegebiet in Bietigheim zwischen der A5 und der B3. In den 1970-er Jahren wurde dort Kies und Sand abgebaut, danach wurde die Grube wieder verfüllt. Heute ist das Grundstück teilweise mit Wald bewachsen - daneben wird die Fläche als Zwischenlager für Kies und Sand genutzt.

In Deutschland gibt es laut Internethändler Amazon insgesamt 100 Standorte, davon 23 solcher Logistikzentren, unter anderem in Pforzheim. In Baden-Württemberg hat Amazon zehn Standorte mit insgesamt rund 3.000 Beschäftigten.