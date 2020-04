Wegen der Corona-Pandemie sind auch in Karlsruhe und anderen Städten der Region die traditionellen Ostermärsche abgesagt worden. Stattdessen sollen die Menschen zuhause demonstrieren.

Der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) fordert die Bürger in Karlsruhe und in der Region auf, im Rahmen einer bundesweiten Aktion ihr ganz persönliches Zeichen gegen Krieg, Gewalt und Aufrüstung zu setzen. Zum Beispiel mit Fahnen und Transparenten in Fenstern und an Balkonen. Aber auch mit Fotos und Videos. Stadtverwaltung und Kirchen in Karlsruhe wollen bei der Friedensaktion mitmachen. Die Ergebnisse werden vom DGB gesammelt und ins Internet gestellt.

Schutzbekleidung statt Panzer

Die Intiatoren der Ostermärsche sehen ihren Protest gegen Krieg und Aufrüstung im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise: Das Geld, das jedes Jahr in die Rüstung fließe, fehle nun bei der Krisenbewältigung im Gesundheitswesen, die Gesellschaft brauche Schutzbekleidung statt Panzer, teilte der DGB-Stadtverband Karlsruhe in einer Erklärung mit.