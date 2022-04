Der Umbau des Bahnhofs in Bruchsal geht weiter

per Mail teilen

Im kommenden Jahr will die Stadt Bruchsal die Detailpläne für den neuen Busbahnhof vorlegen. Im Jahr 2023 soll dann mit dem Bau begonnen werden.

Für Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) ist der Bahnhofsumbau in Bruchsal das sichtbare Zeichen der Verkehrswende in der Stadt. Rund zehn Millionen Euro werden allein in den neuen Busbahnhof fließen. Der soll vom aktuellen Standort rund hundert Meter nach Süden verlegt werden. Und zwar auf eine Brachfläche zwischen dem eigentlichen Bahnhof und dem Saalbachcenter. Dazu werden 2022 die Detailpläne erarbeitet.

Stadt möchte vier Millionen Euro Zuschüsse vom Land

Wo kommen die Kurzzeitparkplätze hin? Wo werden die Fahrräder abgestellt? Und schließlich: Was kostet das alles konkret? Diese Details werden dringend benötigt, um die Förderanträge beim Land zu stellen, erklärt die Oberbürgermeisterin. Rund vier Millionen Euro möchte die Stadt an Fördermitteln einwerben.

“Wir fangen erst an, wenn wir die Förderzusage haben. Im Prinzip brauchen wir jetzt die Detailpläne für den Förderantrag. Das muss alles sehr schnell gehen.”

Hier soll der neue Busbahnhof beim Bruchsaler Bahnhof entstehen Pressestelle Stadt Bruchsal

Im übernächsten Jahr sollen die Bauarbeiten für den neuen Busbahnhof beginnen. Das sei nicht ganz unkompliziert, weil ja während der Bauphase der Bahnhof und sein Umfeld weiter funktionieren sollen, betont Petzold-Schick. Aber sie ist voller Tatendrang und hat schon den nächsten Schritt im Kopf.

Ein Parkhaus entsteht auf dem alten Busbahnhof

Auf dem Gelände des alten Busbahnhofes soll im nächsten Bauabschnitt ein Parkhaus entstehen. Bauherrin in diesem Fall ist nicht die Stadt, sondern die Bahn. Die Oberbürgermeisterin macht Druck. Zumindest teilweise könnten die Baustellen gleichzeitig laufen, davon ist sie überzeugt.

Neues Park-und Geschäftshaus und Bahnhofsunterführung

Und wenn dann auf dem alten Busbahnhof das Park-und Geschäftshaus entsteht, soll auch die Bahnhofsunterführung fertig gestellt werden. Sie bekommt einen Ostzugang in Richtung Innenstadt. Das noch davor liegende Irish-Pub muss weichen. Wo es hinkommen soll, ist noch nicht ganz klar. Und auch der zeitliche Rahmen für diese Umbauarbeiten steht noch nicht fest