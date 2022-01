Missbrauch Minderjähriger: Sechseinhalb Jahre Haft

per Mail teilen

Wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger ist vor dem Baden-Badener Landgericht ein 60-jähriger Mann zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden. Der aus Bühlertal stammende Angeklagte soll in den vergangenen Jahren drei Mädchen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren missbraucht haben. Über den gesamten Prozess hinweg schwieg der Mann. Erst am Ende der Beweisaufnahme ließ er über seine Anwältin eine Erklärung verlesen. Die Annäherungen an die Mädchen seien nicht sexueller, sondern freundschaftlicher Art gewesen, hieß es darin. Entsprechend forderte die Verteidigung lediglich eine Bewährungsstrafe für den Angeklagten. Dieser Forderung folgte das Gericht allerdings nicht.