Pizzabote klaut beim Probearbeiten Roller und Pizza

In Karlsruhe hat ein 15-Jähriger das Probearbeiten bei einem Pizzalieferanten offenbar für einen Rollerdiebstahl genutzt. Zwei Tage später wurde er von der Polizei erwischt. Am vergangenen Sonntag hatte der 15-Jährige Polizeiangaben zufolge einen Probearbeitstag als Pizzalieferant in Karlsruhe angetreten. Dabei wurden ihm ein Motorroller, Wechselgeld und eine Pizzalieferung anvertraut. Wenig später stellte der Pizzadienst fest, dass das Essen nicht ausgeliefert wurde und der vermeintlich neue Mitarbeiter mitsamt dem geliehenen Gefährt verschwunden war. Nach der Anzeige machten Polizisten den Jugendlichen zwei Tage später ausfindig. Vor einer drohenden Kontrolle floh er auf dem gestohlenen Motorroller und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit den Beamten. Letztlich wurde er aber gestellt und vorläufig festgenommen.