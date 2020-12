per Mail teilen

Mit einer Pistole und einem Messer haben Räuber in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) am Sonntagabend einen Pizzaboten bedroht. Dabei erbeuteten sie nach Angaben der Polizei rund 250 Euro. Der Pizzalieferant hatte eine Bestellung abgeliefert. Laut Polizei wollte er gerade seine Transportbox zurück in sein Auto stellen, als er von hinten von den Tätern überrascht wurde.