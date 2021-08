per Mail teilen

Das Naturkundemuseum Karlsruhe bietet ab dem 9. August eine kostenlose Pilzberatung an. Einmal die Woche können Interessierte ihre Pilze von Fachleuten über Speisewert oder Giftigkeit begutachten lassen, teilte das Museum am Donnerstag mit. Die wöchentliche Pilzberatung findet von August bis Anfang November jeweils montags von 17 bis 19 Uhr am Seiteneingang des Pavillons im Nymphengarten statt.