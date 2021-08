Am Montag startet die alljährliche Pilzberatung am Karlsruher Naturkundemuseum. Interessierte können ihre gesammelten Pilze dort begutachten lassen.

Ist der Pilz im Korb eventuell giftig? Welchen Pilz habe ich da gesammelt? Wie häufig kommt er vor oder wie schmackhaft ist er? Das sind alles Fragen, die die Fachleute der Arbeitsgruppe Pilze des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe beantworten.

Gutes Pilzjahr erwartet

Während der Pilzsaison bieten die Experten immer montags zwischen 17 und 19 Uhr die kostenlose Beratung am Naturkundemuseum in Karlsruhe an. In diesem Jahr könnten sie besonders viel zu tun haben, denn die Deutsche Gesellschaft für Mykologie rechnet wegen der vielen Niederschläge mit einem guten Pilzjahr.

Die Pilzberatung findet voraussichtlich bis Anfang November einmal wöchentlich im Nymphengarten hinter dem Naturkundemuseum statt.