Recycling von Elektroschrott: Pforzheimer Pilotanlage rettet Seltene-Erden-Magnete

Ein Auto „Made In Germany“ kaufen - am besten noch bei uns in der Region gebaut aus Einzelteilen, die ebenfalls hier hergestellt werden. Was heute noch selbstverständlich ist, könnte in Zukunft schwierig werden, denn elektrische Mobilität zählt noch nicht zu den Stärken unserer heimischen Industrie. Um deren Zukunft zu sichern, hat sich die Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald beim Landes-Wettbewerb „RegionWIN“ mit drei Projekten beteiligt und gewonnen. Alle drei Projekte sollen mit bis zu zweistelligen Millionenbeträgen gefördert werden, darunter auch die Hochschule Pforzheim, die gar eine eigene Magnet-Fabrik aufbauen will. Was man sich darunter vorstellen kann, das weiß Julian Burmeister: mehr...