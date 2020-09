Die Stadt Ettlingen will mit einem Pilotprojekt neue Wege der Paketauslieferung testen. Ettlingen dient damit als Modellversuch für andere Städte mit vergleichbaren Rahmenbedingungen. Gefördert wird das Projekt vom Land mit fast 250.000 Euro.

Künftig sollen Pakete nicht mehr vor die Haustüre von Privatkunden und Einzelhändlern in Ettlingens Altstadt ausgeliefert werden. Stattdessen werden sie in einem sogenannten Micro-Hub – einer Art Zwischenlager – gesammelt und dann per Lastenfahrrad ausgeliefert. Zudem können sich Kunden auch entscheiden, eine Lieferung selbst an einer Paketstation abzuholen. Die Teilnahme an dem Projekt ist freiwillig.

Lieferfahrten sollen verringert werden



Am Projekt sind mehrere Logistikfirmen beteiligt, die für die Lagerung und Auslieferung der Pakete zuständig sein sollen. Wie viele Fahrten von Lieferwagen man damit tatsächlich einspare, wisse man noch nicht, so Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold. Genau um das zu ermitteln gebe es dieses Projekt.