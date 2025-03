per Mail teilen

Pierre Boulez erlangte als Komponist und Dirigent Weltruhm. Bis zu seinem Tod im Jahre 2016 lebte er in Baden-Baden. Jetzt wird der Platz vor dem Festspielhaus nach ihm benannt.

Würde man in Baden-Baden auf der Straße nach ihm fragen, würde der Name Pierre Boulez wohl nur wenigen Menschen etwas sagen. Dennoch zählt er neben Luigi Nono und Karlheinz Stockhausen zu den bedeutendsten Vertretern der musikalischen Avantgarde.

Seine Kompositionen werden weltweit aufgeführt. Boulez leitete in den 1970er-Jahren die New Yorker Philharmoniker als Nachfolger von Leonard Bernstein. Auch in Bayreuth hinterließ er als Festspieldirigent ab Mitte der 1960er-Jahre musikalische Spuren.

Stadt Baden-Baden benennt einen Platz nach Pierre Boulez

Der weitläufige Platz vor dem Festspielhaus in Baden-Baden wird künftig Pierre-Boulez-Platz heißen. Bisher trug der Platz den Namen des früheren Oberbürgermeisters Ernst Schlapper. Nach ihm wird nun eine Straße im Bereich der Lichtentaler Allee benannt.

Blick auf den künftigen Pierre-Boulez-Platz vor dem Festspielhaus in Baden-Baden SWR Patrick Neumann

Die Stadt Baden-Baden feiert den 100. Geburtstag ihres berühmten Ehrenbürgers gemeinsam mit dem Festspielhaus und dem SWR mit einem umfangreichen Programm . Geplant sind Konzerte, Vorträge und ein Rundgang, der an den großen Komponisten erinnert. Über das Stadtgebiet verteilt sind große Metallbuchstaben B O U L E Z zu sehen, die zu einem interaktiven Spaziergang auf den Spuren des Komponisten einladen.

Baden-Baden war für Boulez ein Rückzugsort

Die Stadt Baden-Baden war für Boulez ein Rückzugsort aus dem turbulenten Paris, wo er auch eine Wohnung besaß. Die Kurstadt sei für ihn eine Art Komponierstube gewesen, berichtet Rüdiger Beermann vom Festspielhaus. Ähnlich Gustav Mahler, der sich ebenfalls immer zum Komponieren in sein Häuschen am Wörthersee zurückgezogen habe.

Pierre Boulez war ein echter Wahl-Baden-Badener.

Die Veranstaltungen im Festspielhaus zu Ehren des berühmten Komponisten sind bereits gut gebucht. Auch Reiner Himmel ist regelmäßiger Gast in Europas zweitgrößtem Opernhaus. Die Atmosphäre begeistert ihn, auch wenn er speziell mit der Musik von Pierre Boulez nicht so viel anfangen kann. Dennoch respektiert er dessen Lebensleistung.

Kulturfan Reiner Himmel vor dem Baden-Badener Festspielhaus SWR Patrick Neumann

Boulez war ein bedeutender Bürger unserer Stadt. Ich finde es wichtig, dass Kultur einen Stellenwert bekommt.

26 Grammy-Auszeichnungen gingen zu Boulez nach Baden-Baden

Pierre Boulez dirigierte oft auch das SWR-Sinfonieorchester, dessen Gastdirigent er war. Weltweite Aufmerksamkeit erhielt er Mitte der 1980er-Jahre durch die Zusammenarbeit mit dem Rockmusiker Frank Zappa. 1995 wurde ihm der Polar Music Prize verliehen, der als Nobelpreis für Musik gilt. 26-mal gewann er einen Grammy und zählt damit zu den am meisten mit der Trophäe ausgezeichneten Menschen überhaupt.