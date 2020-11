Pfusch am Bau verzögert neue Bahnunterführung in Bruchsal

Wegen Pfusch am Bau kann die neue Bahnunterführung in Bruchsal am Bahnhof erst nächstes Frühjahr eröffnet werden. Eigentlich sollte die Verbindung zwischen Bahnstadt und Zentrum im Spätjahr fertig sein.