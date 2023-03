Pforzheims Kampf gegen die Bäder-Misere

per Mail teilen

Pforzheim und seine maroden Schwimmbäder - eine beinahe unendliche Geschichte, deren Kapitel wir an dieser Stelle schon mehrfach zum Besten gegeben haben. Bekanntlich sitzt die Stadt derzeit buchstäblich auf dem Trockenen: nach der Schließung zweier Bäder wegen Baufälligkeit war die Hälfte der Schwimmflächen in der Stadt weggefallen - und die restlichen Bäder sind fast alle ebenfalls marode. Doch jetzt zeigt sich Licht am Ende des Tunnels: im Stadtteil Huchenfeld fand heute der Spatenstich für ein neues Hallenbad statt.