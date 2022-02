Werkschau der Design-Studenten nach Corona-Zwangspause wieder live

Alle halbe Jahre wieder ist sie der krönende Abschluss des Semesters: die Werkschau der Design-Studenten an der Hochschule Pforzheim. Nach coronabedingter Zwangspause findet die Ausstellung am Wochenende wieder in alter Form statt.

Dreimal konnten Interessierte die kreativen Ideen aus der Designer-Schmiede Pforzheim nur in digitaler Form bewundern – jetzt wieder live und zum Anfassen. Gezeigt werden die Semester- und Abschlussarbeiten aus Bereichen wie Mode, Schmuck, Industrie- oder Transportationdesign. Und das in einer großen Bandbreite. Beispiele: eine geschlechtsneutrale Modekollektion, Drohnen für die Bekämpfung von Waldbränden, eine Klangdusche zum Entspannen oder ein Bilderbuch, das über Verschwörungstheorien aufklärt. Rund 700 Design-Ideen sind am Freitag und Samstag an mehreren Orten zu sehen – der Großteil in der Fakultät für Gestaltung und im Alfons-Kern-Turm.