2G-Plus: Stadt Pforzheim bricht Weihnachtsmarkt ab

Der Pforzheimer Weihnachtsmarkt wird abgebrochen. Das hat die Stadt am Mittwochmittag bestätigt. Unter den aktuellen Bedingungen könne man den Markt nicht weiterführen, hieß es.

Die Schausteller waren von der Stadt bereits am Mittwochvormittag über diesen Schritt informiert worden. Ab Donnerstag sollen die Buden des Pforzheimer Weihnachtsmarkts geschlossen bleiben. Grund sind demnach die verschärften Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg, die unter anderem eine 2G-Plus-Regel für Weihnachtsmärkte vorsieht, also eine Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene.

"Dieses Regelwerk ist allenfalls auf einer sehr großen und abgesperrten Fläche darstellbar, und das ist in der Pforzheimer Innenstadt nicht möglich."

Viele Händler haben bereits am Mittwoch ihre Buden nicht mehr geöffnet. SWR

Stadt will Kosten und Gebühren erlassen

In einer Runde der Schausteller sei Frustration und Enttäuschung spürbar gewesen, Schuldzuweisungen Richtung Stadt habe es aber nicht gegeben. Man wisse im Rathaus um die Nöte der Beschicker, aber das Virus sei stärker, als alle vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen. Die Stadt will eigenen Angaben zufolge auf die Standgebühren verzichten und zieht auch die Übernahme bestimmter Kosten in Betracht.

Großer Frust bei Schaustellern und Händlern

"Der Abbruch ist eine wirtschaftliche Katastrophe!"

Nur drei Tage nach dem Start ist der Frust bei den Pforzheimer Schaustellern und Budenbesitzern riesig. Ratlos stehen sie am Mittwochvormittag zusammen vor ihren geschlossenen Buden und beraten über die Nachricht aus dem Rathaus. Viele von ihnen haben fest mit den Einnahmen gerechnet und bleiben nun auf den Kosten sitzen.